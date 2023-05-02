Карпинский Федор Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпинский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4373. КАРПИНСКИЙ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 60 л., г. Кургана. Н. С. 1 уч. Курганск. окр. Ст. 179, лиш. св. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 10/ѴІІ—24.
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