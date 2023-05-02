Афанасьев Павел Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45003. АФАНАСЬЕВЪ, ПАВЕЛЪ НИКИФОровъ. К. Щигров. у., Хохловск. в., с. Успенскаго, 28 л.; — Армавир. С. М. С. (во 2 р.), 16, 169, 2 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. Исп. 12 Апр. 905. | 904 39191 169 М.
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