Квашнин Петр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квашнин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34474. КВАШНИНЪ, ПЕТРЪ НИКИТИНЪ (онъ же Квашневъ). К. Курмыш. у., в. и с. Мурзищъ, 18 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 140, 152, 3 ч. 1655, 1 и 2 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. Г. С. г. Н.-Новгорода, отъ 23 Авг. 907 г., тюр. 1½ г. Исп. 12 Дек. 907. | 902 107306 169 М.
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