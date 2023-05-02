Вильдау Карл Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вильдау
- Имя
- Карл
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45749. ВИЛЬДАУ, КАРЛЪ КАРЛОВЪ. Мщ. г. Валка, 20 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Мая 905.
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