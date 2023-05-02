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Вильдау Карл Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вильдау
Имя
Карл
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45749. ВИЛЬДАУ, КАРЛЪ КАРЛОВЪ. Мщ. г. Валка, 20 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Мая 905.

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