Андреев Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100525. АНДРЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ, 25 л. К. Устюжнск. у., Мезженск. в., д. Ельникова; — Иркутск. О. С., 19 Окт. 910, 115, 152, 152¹, 294 и 1666 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Янв. 911 г. (173, 174 и 175 М., тюр. 6 м.) и приг., напеч. въ 910 г. № 141458, арест. отд. 1 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 18 Мая 911.
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