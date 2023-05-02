Нагаров Наиб Наноб
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагаров
- Имя
- Наиб Наноб
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 501
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33402. НАГАРОВЪ, НАИБЪ нанобъ. Лиш. ос. пр. горецъ Баталпашинск. отд., Каменомостск. в., 21 г.; — Екатеринодарск. О. С., 134, 135, 152 и 3 ч. 1655, 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 29 Окт. 907 г. (арест. отд. 1 г.) и М. С. 2 уч. Армавирск. окр. отъ 1 Апр. 908 г. (169 М., тюр. 6 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 27 Нояб. 908.
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