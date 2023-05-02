Антонов Лазарь Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44912. АНТОНОВЪ, ЛАЗАРЬ АЛЕКСАНдровъ. Мщ. г. Городка, 25 л.; — Витеб. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г. Исп. 7 Марта 905.
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