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Симаков Прохор Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симаков
Имя
Прохор
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
24 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
98595. СИМАКОВЪ, ПРОХОРЪ АНДРЕевъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Мосальск. у., Сильковск. в., д. Лущихиной; — Калужск. О. С., 11 Мая 911, 9 и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Іюня 911. 909 138981 1 ч. 1655 У. | 907 52724 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 81438. | 909 44614 169 М. | 903 17014 169 М.

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