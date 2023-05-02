Чибин Петр Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чибин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 508
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33636. ЧИБИНЪ, ПЕТРЪ НИКИФОРОВЪ. К. Ставропольск. у., Лебяжинск. в., д. Сабакаева, 27 л.; — З. Н. 9 уч. Ставропольск. у., Самар. г., 16, 169, 2, 4 и 5 л. 170 М., по сов. съ приг. З. Н. 5 уч. Сего уѣзда отъ 15 Дек. 908 г. (169 М.—тюр. 6 м.). тюр. 1 г. Исп. 3 Янв. 909. | 900 г. Самар. О. С., за кражу, тюр. 6 м.
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