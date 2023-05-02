Козлякова Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлякова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6189. КОЗЛЯКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 47 л., Юрьев-Польск. у., Горкинск. в., д. Глебовки, Н. С. 1 уч. Юрьев-Польск. у., Ст. 140б, лиш. св. 3 г., Исп. 23 июля 923.
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