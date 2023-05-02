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Глотов Михаил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глотов
Имя
Михаил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1925
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1503. Глотов Михаил Матвеевич, 34 л., Халтуринск. у., Верхожижельск. в., д. Блины. Н. С. 2 уч. Халтуринск. у. Ст. ст. 88, 176, 188, лиш. св. 6м. П. в. з. с. 7/Х—25.

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