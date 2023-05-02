Глотов Михаил Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глотов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1925
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1503. Глотов Михаил Матвеевич, 34 л., Халтуринск. у., Верхожижельск. в., д. Блины. Н. С. 2 уч. Халтуринск. у. Ст. ст. 88, 176, 188, лиш. св. 6м. П. в. з. с. 7/Х—25.
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