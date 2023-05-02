Заманов Мамед-Али
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заманов
- Имя
- Мамед-Али
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46832. ЗАМАНОВЪ, МАМЕДЪ-АЛИ. Персидско-подд., 36 л., рд. въ Персіи; — Ташкентск. О. С., 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Мая 905.
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