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Козлов Александр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Александр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6141. КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 19 л., Белозерск. у., Воздвиженск. в., д. Дуркино, Н. С. 2 уч. Белозерск. у., Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 апр. 923.

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