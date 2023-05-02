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Золотарев Алексей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотарев
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
15278. ЗОЛОТАРЕВ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Зубцовск. у., м. Погорелое-Городище; — Н. С. 5 уч. Гжатск. у. Убийство, лиш. св. 25 л. Исп. 28 апр. 920.

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