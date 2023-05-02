Ваврук Андрей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ваврук
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143766. ВАВРУКЪ, АНДРЕЙ СЕМЕновъ. К. изъ сс. Ишимск. у., Б.-Сорокинск. в., д. Пинигиной, 48 л., рд. Кобринск. у., Осовницк. в., въ д. Зарудахъ; — М. С. 1 уч. Ишимск. у. 24 Окт. 909, 2 ч. 576 У., 173, 1 и 2 п. 175 М., тюр. 6 м. Исп. 8 Нояб., счит. ср. съ 24 Окт. 909. | 13 Дек. 907 г. Тобольск. О. С., арест. отд. 1½ г. | 902 29775 172 М. | 88 12325 309 У. | 901 26301 169 М. | 87 18242 169 М. | 96 22279 313 У.
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