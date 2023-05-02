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Андреев Семен Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Семен
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
211. АНДРЕЕВ, СЕМЕН ЕГОРОВИЧ, 25 л. Гр. Медынск. у., Полотняно-Заводск. в., д. Меленки; — Н. С. 7 уч. Медынск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. нак. сокращ. до 6 м. Исп. 28 окт. 919.

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