Андреев Семен Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 211. АНДРЕЕВ, СЕМЕН ЕГОРОВИЧ, 25 л. Гр. Медынск. у., Полотняно-Заводск. в., д. Меленки; — Н. С. 7 уч. Медынск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. нак. сокращ. до 6 м. Исп. 28 окт. 919.
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