Синицын Александр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синицын
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11833. Синицын Александр Дмитриевич, 20 л., Череповецк. у. и в., д. Фроловское. Н. С. 5 уч. Устюженск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10 окт. 926.
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