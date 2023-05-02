Степаненко Григорий Несторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степаненко
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Несторов
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45488. СТЕПАНЕНКО, ГРИГОРІЙ НЕСторовъ. К. Бирючен. у., Старо-Ивановск. в., сл. Ново-Рождественки, 50 л.; — Острогож. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 22 Марта 907.
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