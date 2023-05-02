Кустов Степан Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кустов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84031. КУСТОВЪ, СТЕПАНЪ ТИМОФЕевъ, 42 л. Сс.-посел. Нижнеудинск. у., в. и с. Уянскаго, рд. Борисоглѣбск. у., въ в. и с. Уваровѣ; — М. С. 5 уч. Нижнеудинск. у., 30 Апр. 911, 169 и 2 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 911. | Тамбов. О. С., за покуш. на убійство и кражу, ссыл. на посел. | М. С. 1 уч. Балаганск. у., за прин. крад., тюр. 5 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.