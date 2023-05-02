Петрик Семен Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрик
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38487. петрикъ, Семенъ іосифовъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Васильков. у., Узинск. в., с. Сухолѣсовь, 26 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 152, 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 3 Янв. 908. | 905 49592 1655 У. | 900 54073 169 М. | 903 59025 1655 У. и Воин. У. | 901 36901 169 М.
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