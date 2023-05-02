Чихачев Федот Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чихачев
- Имя
- Федот
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141280. ЧИХАЧЕВЪ, ФЕДОТЪ ФЕДОРОВЪ. Сс.-пос. Киренск. у., Преображенск. в., с. Аанскаго, 37 л., рд. Кавказск. отд., въ ст. Тифнецкой; — Иркутск. О. С. 19 Авг. 909, 134, 135, 149 и 1642 У. и 438 У. о сс., времен. раб. на завод. 4 г. Исп. 12 Окт. 909. | 16 Марта 909 г. Иркутск. Губернатор. за кражу — зав. раб. 1 г. и 50 уд. пл. | 10 Февр. 903 г. Пристав. 5 ст. Балаганск. у. за кражу — 30 уд. пл. | 11 Апр. 901 г. Пристав. 1 ст. Балаганск. у. за кражу — арест. отд. 10 м. | 21 Марта 901 г. Пристав. 1 ст. Балаганск. у. за кражу — тюр. 1 г. | Кавказ. Воен. С. въ Сиб. на пос.
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