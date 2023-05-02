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Арсеньев Андрей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арсеньев
Имя
Андрей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
207. Арсеньев Андрей Павлович, 21 г., Тверск. у., Первитинск. в., д. Дроздово. Тверск. Г. С. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 3г. П. в. з. с. 19/ХІІ—26.

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