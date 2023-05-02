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Сверчков Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сверчков
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8790. СВЕРЧКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 18 л., Михайловск. у., Остроуховск. в., д. Лялино. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 24 мая 923.

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