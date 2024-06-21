— Николай Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140473. ФЕДОСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ (безъ фам.). К. Бѣжецк. у., Заручьевск. в., д. Кожина, 57 л.; — Тверск. О. С. 7 Окт. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 4 Нояб. 909.
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