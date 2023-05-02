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Полежанов Иван Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полежанов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
27786. ПОЛЕЖАНОВ, ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, 32 л. Гр. Ирбитск. у., Фоминск. в., д. Шмановой; — Н. С. 4 уч. г. Омска. Кража, пр. р. 6 м., по амн. от нак. освоб.

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