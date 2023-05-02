Зарембо Мартин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарембо
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15136. ЗАРЕМБО, МАРТИН ИВАНОВИЧ. Гр. Витебск. у., Вымнянск. в. и с.; — Н. С. 7 уч. Ви тебск. у. Самоуправ., лиш. св. 1 г. 3 м. Исп. 4 окт. 920.
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