Кокошинский Роман Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокошинский Роман Евграфович

Кокошинский Роман Евграфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокошинский
Имя
Роман
Отчество
Евграфович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6214. КОКОШИНСКИЙ РОМАН ЕВГРАФОВИЧ, 40 л., Климовичск. у., Милославичск. в., д. Шитеровки, Московск. Губсуд, Ст. 130 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 14 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.