Кокошинский Роман Евграфович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кокошинский
- Имя
- Роман
- Отчество
- Евграфович
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6214. КОКОШИНСКИЙ РОМАН ЕВГРАФОВИЧ, 40 л., Климовичск. у., Милославичск. в., д. Шитеровки, Московск. Губсуд, Ст. 130 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 14 дек. 923.
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