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Белугин Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белугин
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
544. Белугин Андрей Николаевич, 21 г., Гомельской г., г. Новозыбкова. Н. С. 1 уч. Новозыбковск. у. Ст. ст. 180, 189, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 22/ХІІ—26.

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