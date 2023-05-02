Мальцев Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мальцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16997. МАЛЬЦЕВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Усольск. у., Майкорск. в., д. Евсиной; — Н. С. 6 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 30 сент. 920.
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