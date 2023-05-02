Рубан Михаил Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубан Михаил Исидорович

Рубан Михаил Исидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубан
Имя
Михаил
Отчество
Исидорович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8357. РУБАН МИХАИЛ ИСИДОРОВИЧ, 24 л., Екатеринославск. г. В. Триб. 5 отд. Краснознамен. арм. Ст. ст. 116, 128-а ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.