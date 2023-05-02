Рубан Михаил Исидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубан
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Исидорович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8357. РУБАН МИХАИЛ ИСИДОРОВИЧ, 24 л., Екатеринославск. г. В. Триб. 5 отд. Краснознамен. арм. Ст. ст. 116, 128-а ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 окт. 923.
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