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Боровков Василий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боровков
Имя
Василий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130260. БОРОВКОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Гдовск. у., Язвинск. в., д. Моклочна, 22 л.; — СПБ. О. С. 4 Сент. 909, 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909.

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