Кирсанов Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанов Сергей Иванов

Кирсанов Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирсанов
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
39507. КИРСАНОВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Уфимск. у., Новоселовск. в., д. Хлѣбодарки, 19 л., рд. Белебеев. у., Казангуловск. в., въ д. Новой Федоровкѣ; — Казанск. С. П., 3 ч. 57 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 9 Янв. 909. | 908 Казан. С. 11., 132 Уг. У., крѣп. 1 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.