Латышев Осип Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латышев
- Имя
- Осип
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16604. ЛАТЫШЕВ, ОСИП ПЕТРОВИЧ, 36 л. Гр. Оршанск. у., Мошковск. в., с. Стабуны; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Незак. про воз, лиш. св. 3 г. Исп. 13 мая 920.
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