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Филиппов Маркел Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Маркел
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140548. ФИЛИППОВЪ, МАРКЕЛЪ ФИЛИППОВЪ. К. Сычев. у., Мальцевск. в., д. Лытниковъ, 40 л.; — Москов. С. П. 27/28 Февр. 909, 4 п. 134, 264 и 2 ч. 266 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Сент. 909.

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