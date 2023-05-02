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Маслакова Павлина Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маслакова
Имя
Павлина
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8824. МАСЛАКОВА ПАВЛИНА ПЕТРОВНА, 17 л., Барнаульск. у., Ср.-Краюшкинск. в., с. Акунево. Алтайск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 сент. 923.

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