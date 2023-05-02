Фомин Михаил Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140605. ФОМИНЪ, МИХАИЛЪ СЕРГѢЕВЪ. Зап. унт.-оф. изъ к. Кадников. у., Коробановск. в., д. Похерей, 32 л.; — Московск. С. П., 4 п. 134, 135, 149, 1 п. 3 ч. 354, 359 и 362 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 4 Сент. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 154377.
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