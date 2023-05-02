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Рязанцев Егор Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рязанцев
Имя
Егор
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8549. РЯЗАНЦЕВ ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ, 38 л., Павловск. у , с. В.-Гнилуши. Воронежск. Губсуд. Ст. 81, лиш. св. 1 г. 7 м. Исп. 14 июня 923.

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