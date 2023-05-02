Тохватуллин Зайнулла Насардинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тохватуллин
- Имя
- Зайнулла
- Отчество
- Насардинов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140092. ТОХВАТУЛЛИНЪ, ЗАЙНУЛЛА Насардиновъ. К. Нижнеудин. у., Братск. в., д. Тангуя, 23 л., рд. Чистопольск. у., Аксуваевск. в., въ д. Стар.-Иврайскѣ; — Читин. О. С., 134, 135, 13, 3 ч. 1655, 1 и 2 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 1 Іюня 909.
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