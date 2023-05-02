Новолецкий Леопольд-Мариан Татеушев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новолецкий
- Имя
- Леопольд-Мариан
- Отчество
- Татеушев
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34135. НОВОЛЕЦКІЙ, ЛЕОПОЛЬДЪ-МАРІанъ Татеушевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Петроков. у., гм. и д. Горжковице, 27 л.; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 22 Марта 905. | 904 35397 1655 У. | 902 67426 1647 У.
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