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Новолецкий Леопольд-Мариан Татеушев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новолецкий
Имя
Леопольд-Мариан
Отчество
Татеушев
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
34135. НОВОЛЕЦКІЙ, ЛЕОПОЛЬДЪ-МАРІанъ Татеушевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Петроков. у., гм. и д. Горжковице, 27 л.; — Варшав. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 22 Марта 905. | 904 35397 1655 У. | 902 67426 1647 У.

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