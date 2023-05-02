Мартьянова Анна Хрисанфовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартьянова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Хрисанфовна
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8789. МАРТЬЯНОВА АННА ХРИСАНФОВНА, 18 л., Ижевск. у., Советск. в., д. Игудзя. Н. С. 5 уч. г. Ижевска. Ст. 163 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 15 ноября 923.
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