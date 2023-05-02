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Николавцева Анна Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николавцева
Имя
Анна
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
07 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
27176. НИКОЛАВЦЕВА, АННА ДМИТРИЕВНА, 21 л.; — Н. С. М. Ч. К. Спекуляция, пр. р. 6 м. Осужд. 7 авг. 920.

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