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Котомкин Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котомкин
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6818. КОТОМКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., г. Царевосанчурска, Вятск. Губсуд, Ст. ст. 85 ч. 3, 91 ч. 2, 195, 205, лиш. св. 2 г. 6 м. 4 д., Исп. 22 марта 923.

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