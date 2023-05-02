Котомкин Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котомкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6818. КОТОМКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., г. Царевосанчурска, Вятск. Губсуд, Ст. ст. 85 ч. 3, 91 ч. 2, 195, 205, лиш. св. 2 г. 6 м. 4 д., Исп. 22 марта 923.
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