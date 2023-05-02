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Мамедова Фатима Ибрагимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамедова
Имя
Фатима
Отчество
Ибрагимовна
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
26309. МАМЕДОВА, ФАТИМА ИБРАГИМОВНА, 15 л.; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 5 марта 920.

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