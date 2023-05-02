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Баннов Артемий Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баннов
Имя
Артемий
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45102. БАННОВЪ, АРТЕМІЙ ПАВЛОВЪ. К. Сызран. у., Жегулевск. в., с. Большой Рязани, 29 л.; — У. Чл. О. С., по Сызран. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюня 905.

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