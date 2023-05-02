Пограницкий Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пограницкий
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7802. ПОГРАНИЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Белозерск. у., Чистиковск. в с Заколпье Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 2 г и пор. пр. 3г. Исп. 28 сент 923
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