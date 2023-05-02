Егоров Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4331. ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л., г. Корчева. Тверск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 15 окт. 923.
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