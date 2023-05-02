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Большаков Тимофей Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Большаков
Имя
Тимофей
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130194. БОЛЬШАКОВЪ, ТИМОФЕЙ Дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Москвы, 29 л.; — Вилен. О. С. 10 Авг. 909, 134, 133, 149 и 1 п. 1 ч. 316 У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909. | 4 Февр. 905 г. Варшав. Воен. О. С., по Воин. У.—арест. отд. 4 г.

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