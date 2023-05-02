Большаков Тимофей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Большаков
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130194. БОЛЬШАКОВЪ, ТИМОФЕЙ Дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Москвы, 29 л.; — Вилен. О. С. 10 Авг. 909, 134, 133, 149 и 1 п. 1 ч. 316 У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909. | 4 Февр. 905 г. Варшав. Воен. О. С., по Воин. У.—арест. отд. 4 г.
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