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Княжев Андрей Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Княжев
Имя
Андрей
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6046. КНЯЖЕВ АНДРЕЙ ДАНИЛОВИЧ, 37 л., г. Ново-Николаевска, Ноно-Николаевск. Губсуд, Ст. 180, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 мая 923.

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