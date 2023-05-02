Блуккис Христиан Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блуккис
- Имя
- Христиан
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45268. БЛУККИСЪ, ХРИСТІАНЪ КАРЛОВЪ. Мщ. изъ сс.-п. г. Тары, 36 л., рд. въ г. Ригѣ; — Тобольск. О. С. (въ 8 р.), 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Апр. 905. | 900 86802 1655 У. | 94 679 169 М. | 96 81027 227 У. | 91 64202 169 М. | 95 85421 1647 М. | 90 58564 169 М. | 94 38406 170¹ М.
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