Андреев Алексей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129470. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСѣЙ ПАВловъ (онъ же Павловъ). К. Вяземск. у., Шуйск. в., д. Вахрамѣева, 15 л.; — СПБ. Ст. М. С. 2 уч., 11, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 2 м. Исп. 16 Сент. 909. | 908 63490 169 М.
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