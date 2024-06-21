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Андреев Алексей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Алексей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129470. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСѣЙ ПАВловъ (онъ же Павловъ). К. Вяземск. у., Шуйск. в., д. Вахрамѣева, 15 л.; — СПБ. Ст. М. С. 2 уч., 11, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 2 м. Исп. 16 Сент. 909. | 908 63490 169 М.

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